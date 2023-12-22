Лавров заявил, что представители ЮНЕСКО так и не отреагировали на атаку БПЛА против Кремля

Поскольку дело касается объекта всемирного наследия, то речь идет о прямом мандате ЮНЕСКО, объяснил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Представители ЮНЕСКО оставили без реакции попытки украинских беспилотников атаковать Кремль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Осуждения терактов в отношении объектов всемирного наследия - Московского Кремля - мы так и не дождались, как не дождались и осуждения со стороны генерального директора [ЮНЕСКО], француженки Одре Азуле, убийства сотрудников российских средств массовой информации, хотя речь идет в данных случаях о прямом мандате ЮНЕСКО", - сказал он в ходе общего собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства.