США заблокировали поправку РФ к резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в Газе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США хотят "развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения" анклава

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. США заблокировали российскую поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Российская Федерация предлагает следующую устную поправку <...>. Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"То, как сформулирован текст [резолюции] <...> сейчас, - это главное, что нужно США в этой резолюции. Под лукавой фразой, содержащей слова "создание и поддержание условий для прекращения боевых действий" - развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения Газы", - добавил российский дипломат.

Совбез принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.