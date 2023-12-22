В Запорожской области открылся штаб поддержки Путина

В штабе также будет проходить обучение волонтеров по работе с подписными листами

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Региональный избирательный штаб по сбору подписей в поддержку президента России Владимира Путина заработал в Мелитополе. Об этом журналистам сообщил сопредседатель регионального избирательного штаба, ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен.

"Сегодня мы формируем региональный избирательный штаб. Орган призван координировать работу избирателей, тех кто хотел бы внести свою лепту в избрание Владимира Путина. <…> В рамках референдума жители Запорожской области всецело поддержали Владимира Путина как действующего президента Российской Федерации, мы уверены, что они отдадут за него свои голоса на выборах в марте следующего года", - сказал Тойвонен.

Он отметил, что в штабе будет проходить обучение волонтеров по работе с подписными листами.

По словам Тойвонена, жители региона сами проявляют инициативу и изъявляют желание участвовать в сборе подписей за действующего президента. "К нам уже обращаются с предложением жители Запорожской области по активному участию в проведении сбора подписей", - добавил он.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.