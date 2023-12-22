В РФ до конца 2024 года не будут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм

Среди них проекты в космической, атомной и радиоэлектронной сферах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ установило, что до 31 декабря 2024 года не будут публиковаться сведения о реализации некоторых госпрограмм, в том числе в космической, атомной и радиоэлектронной сферах. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

В 2024 году действие документа распространяется на госпрограммы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

В 2023 году сведения о реализации некоторых госпрограмм также не публикуются.