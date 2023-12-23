В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Ранее стало известно, что сбор подписей стартует 23 декабря, он будет продолжаться до конца января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба президента РФ Владимира Путина вместе с отделениями Народного фронта и "Единой России" с субботы приступают к сбору подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера на предстоящих выборах главы государства.

Как сообщила ранее во время открытия штаба его сопредседатель, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, сбор подписей стартует 23 декабря, он будет продолжаться до конца января. До этого в штабе проходил тщательный инструктаж волонтеров.

В день открытия штаба, 21 декабря, его сопредседатели - Лысенко, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков и спикер Народного совета ДНР Артем Жога - провели совещание по видео-конференц-связи с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым. Лысенко поинтересовалась тогда, будет ли у работающих граждан возможность оставить подпись вечером. "Те, кто захочет прийти и оставить подпись в восемь, девять, десять вечера - они, конечно, смогут это сделать", - ответил он. На вопрос о работе сборщиков подписей по выходным глава исполкома поинтересовался, "а что такое суббота и воскресенье?".

"По всей стране мы проводим инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов будут готовы приступить к работе. Желающих принять участие очень много", - заявил тогда в свою очередь руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, слова которого приводятся на сайте партии. Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заверил, что "Единая Россия" совместно с Народным фронтом готовы со своей стороны принять участие в организации избирательной кампании Путина, включая проведение сбора подписей.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ранее Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей. По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцам нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Подписи нужно сдать в ЦИК до 18:00 мск 31 января для регистрации кандидатом на выборах.

Согласно решению ЦИК РФ выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.