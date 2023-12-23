Антонов заявил, что США новыми санкционными шагами пытаются запугать партнеров РФ

Такие действия, "по сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога" между Вашингтоном и Москвой, заявил посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти США, предпринимая новые санкционные шаги, пытаются запугать партнеров РФ, такие действия, по сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"При этом большая часть объявленных Минфином решений направлена против организаций в третьих государствах. То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах глобального Юга, да и собственных сателлитов", - указал дипломат, комментируя очередные санкционные шаги вашингтонской администрации.

Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Минфин США позднее опубликовал разъяснительные материалы относительно этого. Кроме того, американское финансовое ведомство заявило, что вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.

"Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций", - добавил Антонов.

"Здешние стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул. Белый дом упорно пытается продемонстрировать пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере. Штампует все новые и новые ограничения в тщетных попытках ставить палки в колеса поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции", - указал посол.