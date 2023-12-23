Зюганов считает Харитонова сильной кандидатурой на выборах президента РФ

Лидер КПРФ отметил, что политик - единственный в Госдуме, кто избирался в нее восемь раз и одновременно был депутатом РСФСР

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов станет очень сильной и достойной кандидатурой на выборах президента РФ, считает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В беседе с журналистами он отметил, что в народно-патриотическом движении "нет более именитого, опытного и знающего ситуацию" в стране человека.

Предвыборный съезд КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Один из ключевых вопросов съезда - выдвижение кандидата на выборах президента РФ. Как сообщила в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, пленум ЦК партии решил рекомендовать выдвинуть в президенты Харитонова.

"Если брать в целом народно-патриотическое движение, нет более именитого, опытного и знающего ситуацию во всей стране человека, на которого нет ни у кого никакой аллергии и который прошел все ступеньки. <...> Он единственный в Госдуме, кто избирался в нее восемь раз и одновременно был депутатом РСФСР. <...> Он прошел выборную кампанию от Новосибирска до Краснодара, не проиграв ни одних выборов. Сейчас он возглавляет думский комитет по Дальнему Востоку, а там будут решаться главные проблемы - и не только нашей страны. В этом отношении это очень сильная и достойная кандидатура", - сказал Зюганов.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные президентские выборы в РФ.