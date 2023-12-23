Захарова: отсутствие реакции на запрос РФ по Буче доказывает инсценировку этих событий

Официальный представитель МИД России заявила, что она была выполнена киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Отказ предоставить российской стороне и СМИ список погибших в Буче свидетельствует о том, что это была инсценировка, исполненная Украиной при помощи США и Британии. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка, - сказала Захарова. - Выполнена она была киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев". За основу, по словам дипломата, "взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале 18 декабря заявил, что Россия ждала начала расследования после событий в Буче, хотя бы получения списка имен погибших, но ничего не было сделано. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также уклонилась от ответа по существу на вопрос ТАСС относительно причин, препятствующих проведению независимого расследования событий в Буче. Организация не стала отвечать на вопрос о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены.

О событиях в Буче

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.