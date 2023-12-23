Миронов считает, что санкций к Прилепину за слова об Узбекистане не будет

Глава СРЗП отметил, что слова сопредседателя партии - исключительно его частное мнение как писателя

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Слова писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захара Прилепина о трудовой миграции в РФ и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к России являются его частным мнением, никаких санкций в отношении него быть не может. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов на полях предвыборного съезда СРЗП.

"Захар Прилепин - писатель, это его эмоции. Понятно, что [у него есть] ностальгия по Советскому Союзу. То, что была такая бурная реакция в Узбекистане и даже наш МИД отреагировал, я удивился. Я бы не придавал этому такое значение. Никаких санкций к нему быть не может", - сказал Миронов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Председатель СРЗП подчеркнул, что слова Прилепина - исключительно его частное мнение как писателя.

Ранее посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана в связи с высказыванием Прилепина. Отмечается, что до представителя России "в принципиальной форме доведено", что высказанное Прилепиным предложение "о присоединении территории Узбекистана к России" было воспринято "с чувством глубокой озабоченности". Там добавили, что "такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией".