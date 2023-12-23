Число претендентов на выдвижение в президенты РФ достигло 29 человек

Сейчас проводятся съезды претендентов, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже составило 29 человек. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29", - сказала она.

Памфилова заметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика, как 23 декабря.

По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцев должны поддержать на собрании группы избирателей. О проведении таких собраний нужно заранее уведомить ЦИК. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами - 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах, при этом кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. Подать документы на выдвижение в ЦИК кандидаты от партий должны не позднее 1 января.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.