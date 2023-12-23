Съезд КПРФ намерен поддержать выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Предвыборный съезд партии проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Команда КПРФ единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году, съезд партии тоже его поддержит. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"У Николая Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит", - заявил Зюганов.

"Не секрет, в стране немало сделано за 20 лет, но те наши программные заявления о социальной справедливости, о которой мы заявляли еще в 2004 году, не находят места в повседневной жизни наших граждан, - сказал, в свою очередь, Харитонов. - Та программа, которая практически дополнена к выступлению вчера на пленуме делегатами из регионов, сегодняшними выступлениями, безусловно, будет окончательно доработана".

"Когда в Центральном избиркоме окончательно наша кандидатура будет зарегистрирована, мы непосредственно выйдем к избирателям страны с тем, чтобы убедить голосовать за нашу программу, голосовать за нашего кандидата, то есть за меня", - добавил он.

Предвыборный съезд КПРФ проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Один из ключевых вопросов съезда - выдвижение кандидата на выборах президента РФ. Окончательное решение о том, кто представит коммунистов на предстоящих выборах, будет объявлено после тайного голосования.

Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.