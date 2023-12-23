Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Решение приняли единогласно

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Решение принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата.

Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.

Председатель партии Сергей Миронов во время съезда зачитал обращение Владимира Путина к делегатам, в котором глава государства выразил "искреннюю признательность за поддержку" и отметил, что рассчитывает "на продолжение конструктивного диалога на благо России и нашего народа".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ранее Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей.