Харитонов может подать документы в ЦИК в начале следующей недели

Как отметил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, в партии надеются, что устоявшаяся процедура, связанная с регистрацией уполномоченных лиц и открытием избирательного счета будет проведена до 1 января

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале недели, ориентировочно 27 декабря. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на съезде партии в оздоровительном комплексе "Снегири".

"Мы планируем [подать документы в ЦИК] в начале недели, ориентировочно в среду - 27 числа", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Афонина, в КПРФ надеются, что устоявшаяся процедура, связанная с регистрацией уполномоченных лиц и открытием избирательного счета будет проведена до 1 января.

"Мы никогда не уходили от дебатов, всегда участвовали. Это одна из ключевых позиций КПРФ", - добавил первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил журналистам, что съезд КПРФ поддержит кандидатуру Николая Харитонова для выдвижения кандидатом в президенты России.

Съезд КПРФ

Предвыборный съезд КПРФ проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Один из ключевых вопросов съезда - выдвижение кандидата на выборах президента РФ. Окончательное решение о том, кто представит коммунистов на предстоящих выборах, будет объявлено после тайного голосования.

Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.