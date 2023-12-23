МИД РФ: трибунал для режима на Украине будет все актуальнее с приближением России к победе

По словам посла по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, в настоящее время этот вопрос находится "в политическом обсуждении"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Формат трибунала для политического руководства Украины будет все отчетливее прорисовываться по мере приближения России к победе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам дипломата, в настоящее время вопрос о создании трибунала для киевского режима находится "в политическом обсуждении". "Чем ближе к нашей победе будет, тем яснее будет обрисовываться форма этого трибунала", - отметил Мирошник.

Как подчеркнул посол, в первую очередь нужно достичь этапа, когда удастся отделить киевский режим от западной поддержки и пресечь поставки ему вооружений. "После этого можно будет уже принимать какие-то решения, связанные с ответственностью. Политическое руководство [Украины] должно понести ответственность за то, что оно сделало со своей страной. Должны понести ответственность командиры, которые выполняли преступные приказы", - сказал Мирошник.