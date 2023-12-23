23 декабря, 12:19,
обновлено 23 декабря, 12:48
Выборы президента России - 2024

Съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом в президенты РФ

Кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Николай Харитонов. Владимир Гердо/ ТАСС
Кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Николай Харитонов
© Владимир Гердо/ ТАСС

Решение было принято путем тайного голосования

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Решение было принято путем тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат - Харитонов. Всего проголосовали 188 делегатов, из них 175 выступили "за", а 6 "против". Ранее решение выдвинуть Харитонова кандидатом в президенты было поддержано пленумом ЦК КПРФ.

"Я хочу вам сказать, что это исторический съезд. Во-первых, он впервые проходил в условиях большой войны, которую натовцы и американцы объявили против нашей державы. Во-вторых, мы впервые проводим президентские выборы в условиях войны, ранее такого не было. <...> Сегодня мы готовимся к президенские выборам, и наша команда сделает все, чтобы на земле наступил мир. <...> В этой связи партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата в президенты, все левопатриотические силы дружно проголосовали [за него], я его поздравляю, потому что я такого результата никогда не добивался", - заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Харитонов уже участвовал от КПРФ в президентской кампании ровно 20 лет назад и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборы главы государства от коммунистов выдвигались Зюганов (1996, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. 

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