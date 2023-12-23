По словам основателя партии "Яблоко", в общей сложности граждане смогли собрать около 1,3 млн подписей в поддержку его выдвижения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ в марте 2024 года, в поддержку его выдвижения не было подано столько подписей, сколько сам политик считал нужным для решения баллотироваться. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Необходимым условием его участия в выборах была широкая общественная поддержка выдвижения кандидата, выступающего за немедленное прекращение огня [в зоне СВО], за мир и свободу", - сказал он.

По словам Яковлева, "в общей сложности граждане смогли собрать около 1,3 млн подписей, что далеко от заявленной цифры в 10 млн".

Ранее Явлинский заявлял, что будет считать запрос общества на его участие в выборах подтвержденным, если 10% избирателей, то есть 10 млн человек выскажутся за его выдвижение. Речь шла о неформальном сборе подписей. По закону, если бы Явлинский был выдвинут партией "Яблоко", ему нужно было бы собрать 100 тыс. подписей, а если бы он шел на выборы самовыдвиженцем - 300 тыс.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.