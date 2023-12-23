Медведев предложил властям Украины сажать в тюрьму за оливье и сельдь под шубой

Зампред Совбеза РФ поиронизировал над практикой запрета на Украине общих с Россией традиций

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал над практикой запрета на Украине общих с Россией традиций, "предложив" Киеву ввести уголовное наказание за приготовление салата оливье и сельди под шубой.

Соответствующую запись он сделал в своем Telegram-канале.

"Дополнить Уголовный кодекс Украины статьей следующего содержания: Приготовление или подготовка к приготовлению салата оливье и салата "Сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", - написал Медведев.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения или повторно в течение года, должно наказываться уже сроком до 15 лет, а совершенное группой лиц по предварительному сговору или "в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки" - пожизненным лишением свободы.

Как добавил Медведев в своем "проекте" дополнения к УК Украины, виновные могут быть освобождены от ответственности за эти действия, если добровольно откажутся "от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины" и пройдут "курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев".