Съезд "Гражданской инициативы" выдвинул Надеждина кандидатом в президенты РФ

Решение приняли единогласно путем закрытого тайного голосования

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. VII съезд партии "Гражданская инициатива" выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента РФ.

Как сообщает корреспондент ТАСС, решение было принято единогласно путем закрытого тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат - Надеждин. Всего проголосовали 60 делегатов.

Ранее Надеждин объявил о планах баллотироваться на пост главы государства. Политику потребовалось выдвижение от официально зарегистрированной партии, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 тыс. до 100 тыс. подписей. 31 октября политсовет "Гражданской инициативы" одобрил выдвижение Надеждина на выборы президента РФ в следующем году. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента.