Надеждин вступил в партию "Гражданская инициатива"

По словам депутата, он готов активно участвовать в работе фракции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который был выдвинут съездом "Гражданской инициативы" кандидатом на выборах президента РФ , написал заявление о приеме в партию. Съезд просьбу Надеждина поддержал, передает корреспондент ТАСС.

"Я написал заявление о вступлении в партию. Многие меня критикуют, что я много партий сменил. <...>. Когда я лет 10 назад был одним из лидеров партии "Правое дело", вышел из нее и зарекся, что больше не буду вступать ни в какую партию. Поэтому я прошу меня сделать рядовым членом партии. Вот заявление о вступлении. Готов активно участвовать в работе", - сказал Надеждин.

Как отметил председатель партии Андрей Нечаев, съезд имеет право принимать новых членов, он внес этот вопрос в повестку. Делегаты единогласно проголосовали за принятие Надеждина в партию.