Путин не будет перед Новым годом отдельно встречаться с кабмином

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следующая неделя "будет напряженной" в работе Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на последней в этом году неделе не будет проводить традиционную встречу с кабинетом министров, поскольку уже фактические встречался с ним на заседании Совета по нацпроектам. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, с правительством нет [в графике на неделю встречи], фактически она уже была, когда были нацпроекты", - сказал представитель Кремля.

При этом, по его словам, следующая неделя "будет напряженной" в работе президента.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 25 и 26 декабря президент будет находиться в Санкт-Петербурге. "Это мероприятие с рабочей повесткой дня: и Высший совет ЕАЭС, и неформальный саммит СНГ - они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет содержательная рабочая повестка", - отметил он.

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке Путина в зону специальной военной операции перед Новым годом. Говоря о дальнейших рабочих планах президента, представитель Кремля заметил, что "у него много рабочих планов, они все будут реализовываться".