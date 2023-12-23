Путин не будет поздравлять с Новым годом руководителей недружественных стран

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер поздравит глав дружественных государств

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет", - сказал представитель Кремля.

Путин традиционно перед Новым годом направляет поздравления лидерам зарубежных стран. В конце 2022 года, согласно опубликованному тогда Кремлем перечню, российский лидер не поздравлял с новогодними и рождественскими праздниками западных коллег, из европейских лидеров поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, в списке не было ни одного руководителя международных организаций и ведущих спортивных федераций, а из перечня бывших глав государств и правительств, которых Путин традиционно поздравляет, в 2022 году исчезла экс-канцлер Германии Ангела Меркель.