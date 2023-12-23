Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

По словам пресс-секретаря президента, тезисы о том, что российский лидер якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения "в своей концепции неверны"

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил газете The New York Times пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя информацию издания о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил, что эти тезисы "в своей концепции неверны".

"Путин действительно готов к переговорам, он так сказал", - сказал Песков. "Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей", - подчеркнул он.

14 декабря Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.