В ЛНР начали собирать подписи в поддержку Путина

Как сообщил председатель молодежного парламента республики Андрей Самойлов, сбор ведут в Луганске в кинотеатре "Русь", ТЦ "Южноград", "Аврора"

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина начался в Луганске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Все волонтеры имеют специальную инструкцию, как работать с населением. Они должны быть отзывчивыми, стараться помочь абсолютно всем людям, всех желающих проконсультировать. <...> Жители абсолютно всей территории ЛНР могут прийти в общедоступные места. Сейчас мы находимся в кинотеатре "Русь", также по городу Луганску [сбор подписей ведется] в ТЦ "Южноград", "Аврора" - более массовых местах, где большой поток людей", - рассказал журналистам председатель молодежного парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Самойлов.

Ранее штаб поддержки Путина открылся в Луганске. Его сотрудники будут заниматься сбором подписей, обеспечением легитимности этого процесса и координацией общественных наблюдателей. В штаб сможет прийти любой житель республики старше 18 лет. Он будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 мск.

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