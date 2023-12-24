"Новые люди" определятся с кандидатом в президенты России

На выдвижение рассматриваются лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя думской фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Партия "Новые люди" проведет предвыборный съезд, на котором будет выдвинут кандидат в президенты РФ на предстоящих в марте 2024 года выборах. Таким образом, партия впервые примет участие в президентской гонке.

Как ранее сообщили в партии, на выдвижение рассматриваются три кандидатуры. Это сам лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя думской фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева.

"Прямо перед съездом "Новых людей" пройдет центральный совет партии, где выберут одну кандидатуру для выдвижения в президенты. Затем делегаты съезда проведут голосование по поддержке этого кандидата. В случае поддержки большинством голосов этот кандидат и будет выдвинут", - сообщили ТАСС в пресс-службе партии. Съезд пройдет в технологическом кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

"Новые люди" завершат серию съездов парламентских партий, которые проводятся в рамках нынешней избирательной президентской кампании. 17 декабря на ВДНХ прошел съезд "Единой России", поддержавший президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, а 19 декабря делегаты съезда ЛДПР проголосовали за выдвижение от партии своего лидера Леонида Слуцкого. 23 декабря прошли съезды КПРФ и "Справедливой России - За правду". Коммунисты выдвинули кандидатом на главный пост страны депутата всех созывов Госдумы Николая Харитонова, а справороссы, как и ожидалось, поддержали нынешнего главу государства.

Кандидаты от партий, представленных в Госдуме, не обязаны собирать подписи в свою поддержку для регистрации Центризбиркомом РФ. Они должны подать документы в ЦИК не позднее 1 января. Выдвиженец от "Новых людей", как сообщили ранее в партии, намерен сделать это уже 25 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.