Медведев в канун Рождества поинтересовался здоровьем "заболевшей" Европы

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что в Европе стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом и толпы украинцев, "праздно шатающихся по улицам"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался, как себя чувствует Европа с высокой инфляцией, толпами праздно бродящих украинцев и "политиками-дегенератами".

"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы", - описал политик ситуацию в ЕС в X (ранее Twitter) на английском языке.

После чего он обратился напрямую к европейским странам. "Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!" - добавил Медведев.