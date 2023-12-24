В Москве открылся предвыборный съезд "Новых людей"

Партия примет решение о выдвижении кандидатуры на выборы президента России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Новые люди" начал работу в Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС, в технологическом кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы" собрались делегаты от всех отделений политического объединения.

Одним из основных вопросов съезда станет решение о выдвижении кандидатуры от партии на выборы главы государства в марте 2024 года. Таким образом, партия впервые примет участие в президентской гонке.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.