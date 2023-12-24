"Новые люди" и Партия роста решили объединиться

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев сообщил, что партии выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Партия "Новые люди" и Партия роста подписали соглашение об объединении. Как передает корреспондент ТАСС, подписи под документом поставили лидеры политических объединений - Алексей Нечаев и Борис Титов. Решение об объединении было объявлено в ходе съезда партии "Новые люди", который проходит в Москве.

Как отметил Нечаев, "всем здоровым силам современности надо объединяться". "Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению", - сказал Нечаев, выступая на съезде своей партии. "Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня "Новые люди" официально объединяются с Партией роста", - отметил глава "Новых людей", слова которого приводит пресс-служба партии.

​​​​​​В свою очередь Борис Титов отметил, что обе команды давно объединились, а сегодня "объединяются партиями". "Это большой шаг вперед. Мы его высоко ценим, надеемся, что впереди только успех", - сказал Титов. По его словам, представители партий - это предприниматели, которые всегда ищут оптимальные решения. "Сегодня нам нужна оптимальная экономика, которая развивает бизнес. В нужное русло ее может направить только сильное профессиональное государство", - сказал Титов.

Он отметил, что в последнее время государство пошло "на уникальные стимулирующие пакеты для малого бизнеса, инвестиционных проектов". Вместе с тем, по его словам, есть и непопулярные у бизнеса решения, такие как, например, экспортный налог. "Поэтому нам нужно сегодня найти оптимальный вариант нашей экономики. Думаю, что именно у нас есть такая возможность", - сказал Титов. По его словам, только объединение сможет "вывести нас на новые рубежи в экономике тоже".

Единый кандидат

Нечаев также сообщил, что "Новые люди" и Партия роста выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах.

"Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идем в более глубокое объединение", - сказал он.