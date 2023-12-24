Путин проведет заседание Госсовета и совещание по развитию Петербурга

В ближайшие два дня президент также примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько крупных мероприятий, включая заседание Госсовета о роли педагога и наставника. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Госсовет запланирован на 27 декабря. Глава государства ранее поручал профильным ведомствам организовать его.

Кроме того, у Путина в ближайшие два дня пройдут в Санкт-Петербурге саммиты СНГ и Евразийского экономического союза.

Во время посещения северной столицы президент также соберет совещание по вопросам развития агломерации Санкт-Петербурга. Это мероприятие в пресс-службе Кремля пока не анонсировали.