Съезду "Новых людей" предложили Даванкова в качестве кандидата в президенты РФ

По итогам тайного голосования съезд примет решение о выдвижении

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков официально предложен съезду партии "Новые люди" в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах, его фамилия внесена в бюллетень для тайного голосования.

"Центральный совет политической партии "Новые люди" решил внести четвертому съезду политической партии "Новые люди" предложение по выдвижению кандидатуры члена центрального совета партии Даванкова Владислава Андреевича", - объявил на съезде его председатель Сангаджи Тарбаев.

Затем было объявлено тайное голосование, по итогам которого съезд примет решение о выдвижении кандидата.

До этого на съезде сообщили, что "Новые люди" и Партия роста выдвинут единого кандидата на выборах президента РФ. Более того, партии приняли решение объединиться.