Объединительный съезд "Новых людей" и Партии роста пройдет в конце февраля

Как отметил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, число руководящих органов в этой структуре увеличат

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Съезд по поводу объединения "Новых людей" и Партии роста пройдет в конце февраля 2024 года, число руководящих органов в этой структуре будет увеличено по сравнению с той, что сейчас есть у "Новых людей". Об этом журналистам сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

"Мы проведем в конце февраля объединительный съезд. Сегодня мы видим, что надо, чтобы количество руководящих органов у партии было больше. Есть очень хороший опыт федерального политсовета у Партии роста. Мы в "Новых людях" тоже сделаем федеральный политсовет", - сказал Нечаев.

Как в свою очередь отметил председатель Партии роста Борис Титов, организации еще будут "смотреть, как эффективно и юридически правильно сделать процесс объединения". Он также высказался о возможном руководстве объединения. "Понятно, что мы голосуем за Алексея Нечаева [в качестве] председателя новой партии", - сказал Титов. Он уточнил, что сам при этом возглавит федеральный политсовет. "В центральном совете будем вместе разрабатывать программы", - сказал Титов.

Ранее на съезде "Новых людей" Нечаев и Титов подписали соглашение об объединении партий.