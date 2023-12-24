Общественный штаб Даванкова на выборах президента возглавит Авксентьева

Кандидат от партии "Новые люди" сообщил, что планирует лично побывать в нескольких десятках регионов в ходе президентской кампании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общественный штаб кандидата в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислава Даванкова возглавит Сардана Авксентьева. Об этом Даванков сообщил журналистам.

"Возглавит штаб общественной поддержки Сардана Авксентьева. Очень благодарен ей за это", - сказал политик.

Он отметил, что Авксентьева и другие его доверенные лица посетят несколько регионов в ходе президентской кампании. Сам же он планирует лично побывать в нескольких десятках регионов.

"Программа у нас практически готова, но ее в первую очередь надо обсудить с людьми. Моя первая поездка будет в Смоленск, на мою родину. Уже в этом году. [Будем] обсуждать программу с людьми. Я планирую посетить не менее 30 регионов", - сказал Даванков. Он подчеркнул, что его избирательная кампания будет кампанией не одного человека, "а команды".

В свою очередь Авксентьева отметила, что Даванков хорошо знает страну и может стать "голосом регионов".