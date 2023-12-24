Захарова призвала помогать детям Газы действиями, а не словами

По словам официального представителя МИД РФ, Россия оказывает палестинскому населению в анклаве гуманитарную и политическую поддержку, которая не носит формального характера

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Россия оказывает палестинскому населению в Газе гуманитарную и политическую поддержку, которая не носит формального характера. Об этом заявила в комментарии арабскому телеканалу Al Mayadeen официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Политическая помощь Москвы на международной арене и в Совете Безопасности [ООН] не носит формального характера и направлена на разрешение кризиса в секторе Газа", - подчеркнула дипломат.

"Детям Газы нужно помогать действиями, а не словами", - сказала Захарова.

23 декабря член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан позитивно оценил действия делегации России в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН и голосования по проекту резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

По его словам, "ХАМАС ценит позицию арабских государств, которые предложили к рассмотрению в Совете Безопасности резолюцию по Газе и пытались улучшить ее содержание, а также ценит ответственную позицию российской делегации, которая стремилась внести поправки в проект, способствующие прекращению израильской агрессии в анклаве".