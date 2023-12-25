Путин примет участие в Санкт-Петербурге в саммитах ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед Новым годом соберет в Санкт-Петербурге своих коллег из ближнего зарубежья, а именно руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подобные встречи он проводит в городе каждый год.

Мероприятия рассчитаны на два дня. В понедельник, в частности, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС). На нем будут подведены итоги председательства России в ЕАЭС. Москва заняла этот пост с 1 января 2023 года. В 2022 году в объединении председательствовала Киргизия, а в следующем полномочия перейдут к Армении.

Также на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы работы союза, обсудить дальнейшую интеграцию. Ожидается, что лидеры утвердят несколько важных решений и документов, включая декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2030 года и на период до 2045 года.

В том числе, как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Представитель Кремля пояснял, что этот документ имеет "очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических связей" между государствами.

Кроме того, в понедельник и вторник в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.

Диалог в ЕАЭС

Путин регулярно встречается с коллегами по ЕАЭС и СНГ. На предыдущем заседании ВЕЭС, которое прошло 25 мая в Кремле, главы государств обсудили совместную работу в рамках союза и планы на будущее.

Путин в своем выступлении тогда говорил о важности укрепления технологического и цифрового суверенитета, финансовой независимости ЕАЭС. Он также предложил развивать в объединении общие принципы и стандарты образования, здравоохранения и государственного управления.

На заседании ВЕАЭС, которое состоялось в декабре прошлого года, главы государств подвели итоги работы за год. Путин также приглашал коллег на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге - в тот раз мероприятия прошли по отдельности.

Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Неформальный саммит СНГ

Предновогодняя неформальная встреча в рамках СНГ, которая продлится два дня, - тоже традиционный формат общения лидеров ближнего зарубежья. Уже много лет главы государств Содружества собираются в российской Санкт-Петербурге в последних числах декабря.

Путин характеризовал такие саммиты как беседы "в дружеском кругу", на которых обсуждается деловая повестка: региональная и международная. Российский президент не раз обращал внимание, что сотрудничество в СНГ активно развивается: растет товарооборот, расчеты переводятся на национальные валюты, появляются новые проекты, в том числе в промышленности и науке.

Как ранее сообщал Путин, программа председательства России в 2024 году в Содружестве будет насыщенной, в нее войдет порядка 150 мероприятий. Главным из них станет очередной саммит, который планируется провести 8 октября в Москве.

Российский лидер также подчеркивал, что на этом посту РФ настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ - как в двустороннем плане, так и в контексте председательства.

В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения.