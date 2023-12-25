Замглавы МИД РФ сообщил о планах в ближайшее время открыть за рубежом два посольства

Также будут открыты пять генеральных консульств, отметил Евгений Иванов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшей перспективе откроет несколько загранучреждений - два посольства и пять генконсульств, соответствующие решения уже согласованы. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

"Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)", - указал дипломат.

Он отметил, что Москва планирует и дальнейшее расширение дипломатического присутствия в дружественных странах. "В планах на ближайшие годы - открытие дипломатических и консульских миссий еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для нас ключевыми в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года №229", - пояснил Иванов.