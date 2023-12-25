Захарова назвала очевидными попытки западных стран раскачать ситуацию в Сербии

Официальный представитель МИД РФ утверждает, что в стране используются техники "майданных переворотов"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники "майданных переворотов", очевидны. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов, - сказала дипломат. - Строгое следование букве и духу конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны - единственно возможная реакция".

Президент Сербии Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации утверждал, что попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Ранее сербский лидер заявлял, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах".