Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

35-й предвыборный съезд ЛДПР ранее выдвинул его в качестве кандидата на выборы президента от партии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком (ЦИК) РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает корреспондент ТАСС.

19 декабря 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии.

О кандидатах

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже составило 29.

20 декабря ЦИК РФ на заседании зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года и разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

23 декабря прошли съезды КПРФ и "Справедливой России - За правду". Коммунисты выдвинули кандидатом на главный пост страны депутата всех созывов Госдумы Николая Харитонова, а справороссы поддержали нынешнего главу государства.

24 декабря съезд "Новых людей" принял единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на президентских выборах вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.