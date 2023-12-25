СБ заявил, что иностранные спецслужбы в 2023 году пытались устраивать кибератаки на РФ

Участники межведомственной комиссии Совбеза отметили, что ситуация с информационной безопасностью в течение года остается стабильно напряженной

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специальные службы иностранных государств в 2023 году постоянно пытались устраивать кибератаки на объекты информационной инфраструктуры России. К такому выводу пришли участники межведомственной комиссии Совбеза (СБ) РФ по информационной безопасности на заседании.

"Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России, - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. - Большинство особо опасных компьютерных атак было направлено на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы".

На заседании отметили, что ситуация с информационной безопасностью в течение года остается стабильно напряженной. Однако, как обратили внимание участники комиссии, принятые государственными органами меры позволили не допустить нарушения работы российских информационных ресурсов.

Также комиссией был выработан комплекс мер, направленных на укрепление информационной безопасности РФ.

В состав комиссии входят в том числе заместители руководителей МВД, МЧС, Минцифры, Минпромторга, Минтранса, Минюста, представители ФСБ, ФСО и другие.