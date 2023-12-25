Посол РФ и Вучич обсудили протесты в Белграде и российско-сербские отношения

Александр Боцан-Харченко отметил, что встречу запланировали "некоторое время тому назад"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что на его встрече с сербским лидером Александаром Вучичем 25 декабря обсуждались текущие протесты в Белграде и перспективы развития российско-сербских отношений.

"Я хочу подчеркнуть, что мы договорились увидеться некоторое время тому назад. Данная встреча не была связана исключительно с событиями, которые имели место вчера и несколько дней тому назад, я имею в виду протесты оппозиции, хотя получилось так, что эта тема стала одной из заглавных. Хотя мы и коснулись достаточно детально и подробно перспектив развития наших двусторонних отношений", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил Боцан-Харченко, встреча подтвердила то, что Вучич "смотрит, несмотря на [связанную с протестами] ситуацию, вперед и размышляет о реализации планов и обещаний, которые давались его партией в предвыборный период".

Встреча продлилась почти час. Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина "Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 гг." на русском языке, которым владеет глава Сербии.