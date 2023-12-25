Посол РФ считает, что поддержка протестов в Белграде идет со стороны Запада

Александр Боцан-Харченко отметил, что сербское руководство на происходящее "реагирует спокойно в рамках конституции"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подстрекательство и поддержка протестных выступлений после парламентских выборов в Сербии определенно осуществляются западными странами. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия-24".

"Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путем, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. <...> Это действительно, и об этом говорил [президент Сербии Александар] Вучич. Я тут не буду и не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительный разговор и доверительная информация, но данные у него неопровержимые о том, что подстрекательство идет и поддержка со стороны Запада", - сказал он.

Посол в этой связи отметил, что попытки раскачать власть действующего президента Вучича "в первую очередь связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям". "Он на этих позициях остается. И, естественно, с его твердой позицией относительно непризнания Косова. Запад это раздражает со страшной силой", - подчеркнул дипломат.

Боцан-Харченко также указал, что сербское руководство на происходящее "реагирует спокойно в рамках конституции". "Главное - это уважение выбора народа и решение всех вопросов и на уровне сербского парламента, и на муниципальных уровнях, и на белградском уровне в рамках закона и, естественно, с опорой на результаты выборов, которые прошли гладко, организованно, на основе <...> избирательного закона Сербии и тех норм и стандартов европейских ОБСЕ, которые существуют", - заключил он.

Ранее прошла встреча Вучича и Боцан-Харченко. По ее итогам глава государства сообщил, что проинформировал российского дипломата о прошедших накануне в Белграде беспорядках.

В новость внесена правка (13:54 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - парламентских выборов.