Слуцкий считает ситуацию с протестами в Белграде уроком для Запада

По словам лидера ЛДПР, коллективный Запад продолжает попытки грубого вмешательства в дела суверенных государств, "но все более безрезультативно"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация с протестами в Белграде является уроком-предупреждением для стран Запада, которые "все более безрезультативно" пытаются вмешиваться в дела суверенных государств. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"А-ля украинский майдан в Сербии не прошел! Легитимность власти помогла сохранить Россия. Урок-предупреждение тем западникам, которые продолжают тянуть свои грязные руки к выборам в независимых странах", - сказал депутат.

По его словам, коллективный Запад продолжает попытки грубого вмешательства в дела суверенных государств, "но все более безрезультативно". "Сербия отторгла эрзац цветной революции, которую с подачи и по западным лекалам пытались устроить местные радикалы. Подобные моменты очень четко расставляют все на свои места и показывают, кто истинный друг, а кто пытается, как говорится, дружить против с камнем за пазухой", - добавил Слуцкий, отметив, что протестующими в Сербии "явно дирижировали из-за рубежа".