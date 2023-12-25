Утвержден план мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году

Он насчитывает примерно 200 мероприятий

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков утвердил план из примерно 200 мероприятий, которые предполагается провести во время председательства Москвы в БРИКС в следующем году. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

В материале речь идет об итогах заседания оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС. Ушаков является председателем этой структуры.

"Руководством организационного комитета дана высокая оценка ходу подготовки российского председательства, - говорится в сообщении. - Председателем организационного комитета Юрием Ушаковым утвержден план мероприятий, предусматривающий проведение порядка 200 различных заседаний, конференций и форумов, а также ряд других документов председательства".