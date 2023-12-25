Путин направил в посольство Бахрейна орден Дружбы для главы диппредставительства

Орден вручен "за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Королевством Бахрейн и Российской Федерацией в различных областях"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в посольство Королевства Бахрейн в Москве указ о награждении орденом Дружбы главы диппредставительства Ахмеда ас-Саати. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Бахрейна в Москве.

"Президент Владимир Путин почтил посла Бахрейна и наградил его орденом Дружбы", - указали в диппредставительстве. Как отмечается в указе главы государства, орден вручен "за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Королевством Бахрейн и Российской Федерацией в различных областях".

В посольстве указали, что за последние восемь лет произошел качественный скачок в развитии отношений РФ с арабскими государствами Персидского залива и российско-бахрейнских отношений. Кульминацией развития двусторонних отношений стали три визита короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. "Между двумя лидерами была достигнута договоренность о качественном сдвиге между двумя странами во всех областях, - указали там. - Многие российские эксперты и дипломаты, работающие в МИД России и в администрации президента РФ, считают, что заслуга в таком развитии отношений между российской и бахрейнской сторонами принадлежит послу Ахмеду ас-Саати, который начал свою работу в Москве с лета 2015 года". В посольстве также добавили, что дипломат "эффективно способствовал переводу отношений между Москвой и Манамой на гораздо более высокий уровень, чем они были ранее, в политической, экономической, социальной и культурной сферах".