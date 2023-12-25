Путин посетит "Северную верфь" в Петербурге

Президент примет участие в поднятии флагов на кораблях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 декабря посетит судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, где примет участие в поднятии флагов на кораблях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге, и совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода "Северная верфь", и в сопровождении министра обороны РФ [Сергея] Шойгу и вице-премьера [Дениса] Мантурова он примет участие в поднятии флага на фрегате "Адмирал Головко", - сказал он.

Также, по словам представителя Кремля, посредством видео-конференции глава государства будет принимать церемонию поднятия флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и на морском "Льве Чернавине", которые поступают в состав военно-морского флота России.

Песков добавил, что также во время посещения "Адмирала Головко" Путин осмотрит основные системы вооружение. "Встретится также отдельно с министром обороны [Сергеем] Шойгу", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, после этого "уже во второй половине дня" в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета: сначала в узком, а затем в расширенном составе. "Будут подписаны документы", - добавил он.

Также завтра состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ, отметил представитель Кремля.