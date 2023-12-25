Песков: налицо попытки третьих сил из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Белграде

Происходящие процессы являются исключительно внутренним делом Сербии, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия видит попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в столице Сербии с требованием пересмотра парламентских выборов в стране.

"Есть внутренне законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов, - сказал представитель Кремля. - Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем".

"Не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, события, происходящие в Сербии, являются ее внутренним делом, РФ никогда не вмешивается в такие вопросы. "Все, что происходит, - это исключительно внутреннее дело Сербии. У Сербии есть законное, легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры", - сказал он.

"Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнерской нам Сербии", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможной помощи РФ в ситуации с беспорядками. "Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, - указал он. - Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим". Представитель Кремля также отметил, что сотрудничество РФ и Сербии "имеет очень широкие перспективы в самых различных областях".