Песков заявил, что Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ

Мероприятия пройдут в Петербурге

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна.

Ранее сообщалось, что Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав СНГ.

В течение года премьер-министр Армении отказывался от посещения мероприятий в рамках ОДКБ и СНГ. В ноябре он не поехал на саммит ОДКБ в Минске, выразив надежду, "что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием". А в октябре Пашинян не принял участия в заседании глав государств - участников СНГ в Бишкеке.