Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии 27 декабря в Москве

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар будет находиться в России с визитом с 25 по 29 декабря и посетит Москву и Санкт-Петербург

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет полноформатные переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

"27 декабря запланированы полноформатные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии в Москве", - отметила она.

Джайшанкар будет находиться в России с визитом с 25 по 29 декабря и посетит Москву и Санкт-Петербург. Глава МИД Индии планирует также встретиться с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы экономического партнерства.