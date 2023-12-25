Путин подписал закон о ратификации конвенции с Алжиром о выдаче преступников

Эта конвенция вступит в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром, регламентирующей взаимную выдачу преступников. Соответствующий документ опубликован.

Конвенция была подписана в Москве 15 июня 2023 года и внесена на ратификацию президентом России 6 декабря. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, ранее вопросы выдачи в двусторонних отношениях регулировались договором между СССР и Алжиром о взаимном оказании правовой помощи от 23 февраля 1982 года. "Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью", - указано в пояснительной записке.

Согласно документу, стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для уголовного преследования или исполнения приговора. Договоренность распространяется только на преступления, влекущие выдачу, - то есть деяния, за которые по законодательству обеих стран положено наказание в виде лишения свободы "на срок не менее одного года" или более строгое.

Если речь идет о налогово-финансовых преступлениях, то в выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что законы одной из сторон не предусматривают такой же вид налогов или сборов. Если запрос на выдачу был направлен в отношении осужденного и разыскиваемого для исполнения приговора лица, преступник может быть экстрадирован, только если неотбытый срок наказания составил не менее шести месяцев. Но возможны исключения по договоренности сторон.

В конвенции предусмотрен порядок направления запросов и их заверения. Также в ней закреплен перечень оснований для отказа в выдаче. Например, преступник не может быть экстрадирован, если он является гражданином запрашиваемой страны или если его выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности и публичному порядку этого государства. Основанием для отказа будет и то, что человек уже осужден или оправдан судом в запрошенном государстве.

В выдаче также может быть отказано, если сторона посчитает, что запрашиваемое лицо преследуется в связи с его расовой, религиозной, половой или национальной принадлежностью, политическими убеждениями. Лицо не может быть выдано и для проведения смертной казни.

Вступление в силу

Конвенция вступит в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. По информации МИД России, на сегодняшний день алжирская сторона не уведомила Российскую Федерацию о выполнении таких процедур.

Конвенция применяется к запросам о выдаче, направленным после даты ее вступления в силу, даже если преступление было совершено до этой даты. При этом запросы о выдаче, полученные до вступления в силу конвенции, будут исполняться в соответствии с договором 1982 года.