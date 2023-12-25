Посол РФ заявил, что Вучич может рассказать об организаторах протестов в Белграде

По словам дипломата Александра Боцан-Харченко, активность западных стран вокруг парламентских выборов в Сербии "видна невооруженным глазом"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич может вскоре предать огласке данные о том, кто, как и в каких объемах финансировал протесты в Белграде. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Звезда".

"У него (Вучича - прим. ТАСС) есть конкретные данные. В ближайшее время, я не исключаю, что эти данные будут преданы огласке, и станет известно, как, в каких объемах и кто [финансировал протесты]. Но то, что это делается, и нездоровая активность Запада вокруг выборов - накануне выборов, во время самих выборов и сейчас - она очевидна, даже, как говорится, невооруженным глазом видна", - отметил дипломат. Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале "Звезды".

Боцан-Харченко также утверждает, что американский посол в Сербии на выборах в республике "лично объезжал большое количество участков", что является вариантом политического давления во время голосования.