Чекунков: США, заявив о расширении шельфа в Арктике, пренебрегают международным форматом

Глава Минвостокразвития указал, что такие действия не могут приниматься в одностороннем порядке и должны быть согласованы международным сообществом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты своим заявлением о расширении континентального шельфа в Арктике за пределами 200 морских миль пренебрегают международным форматом, поскольку такие действия не могут приниматься в одностороннем порядке и должны быть согласованы международным сообществом. Такое мнение выразил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Это действие, которое как раз подчеркивает пренебрежение США к международным форматам. <…> Любые подобные действия должны быть согласованы международным сообществом и не могут приниматься в одностороннем порядке", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Тенденция [в действиях США] - это милитаризация Арктики. Арктика на сегодня занимает возрастающее значение как транспортная артерия, как кладовая природных ресурсов и как кухня погоды. <…> За счет милитаризации Арктики, принятия новых членов в военные блоки, скандинавских, околоарктических государств, за счет милитаризации потенциальных транспортных артерий и односторонних действий, лежащих вне плоскости сложившегося международного права, США продолжают расшатывать десятилетиями сложившуюся систему международных отношений и систему международного права. Это неприятная тенденция, которая добавляет нестабильности и неопределенности в ключевом регионе экономики и торговли", - добавил Чекунков.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. По его данным, администрация президента Джо Байдена "значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии". Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США. Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море.