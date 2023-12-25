РФ и Туркмения обсудили противодействие распространению дезинформации и фейков

По данным МИД России, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в области информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия и Туркмения в рамках межмидовских консультаций по информационной проблематике обсудили применение передовых медийных инструментов в цифровой дипломатии, а также взаимодействие в противодействии распространению дезинформации и фейков.

"Обсуждены перспективные направления двустороннего взаимодействия, включая применение передовых медийных инструментов в рамках цифровой дипломатии. Подчеркнута актуальность сопряжения усилий в противодействии распространению дезинформации и фейков", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедших 22 декабря в формате видеоконференции межмидовских консультаций.

В МИД РФ также отметили, что стороны выразили "заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в области информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ, в том числе по линии ведомственных изданий - журналов "Международная жизнь" и "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".

"Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в 2024 году", - заключили в дипведомстве.